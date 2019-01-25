Егор Летов станет персонажем омского спектакля

СЕГОДНЯ 13:57 2019-01-25T14:02:33+03:00

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15 и 16 марта в омском Пятом театре пройдет премьера спектакля «Про город» режиссера Дениса Шибаева. Сценарий к спектаклю написала драматург Серафима Орлова.

- Пятый театр заказал молодому автору пьесу, действие которой происходило бы в омском метро. Так была придумана схема омского метрополитена, где каждая станция – это страница из истории или социальной жизни Омска: «Колчаковская», «Достоевская», «Летовская», «Экологическая», «Авангардная», «Космос», «Аэропорт», - сообщает портал «Культура 55». - Исторические персонажи Колчак, Достоевский, Егор Летов, Любочка Гасфорт и другие поднимут важные и острые темы для Омска – отъезд молодежи из города, экологическая нестабильность, наркомания… Семь новелл, решенных фантазийно и метафорически, позволят зрителям вместе с артистами Пятого театра совершить путешествие по подсознанию города Омска, увидеть его тайны, страхи и мечты.

Известно, что в этой масштабной постановке будут задействованы все актеры театра.