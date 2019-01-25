В Омске будут перекрывать улицу Рождественского

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-25T13:39:24+03:00

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Губернские сельскохозяйственные ярмарки проходят на территории муниципального рынка «Ленинский». Проведение ярмарок внесет коррективы в движение транспорта по улице Рождественского. Как сообщили в департаменте общественной безопасности администрации Омска, участок улицы будут перекрывать по субботам весь 2019 год. Это будет сделано для того, чтобы организовать торговлю сельхозпродукцией.

Движение закроют для всех видов транспорта по улице Рождественского на участке от здания № 6, корпус № 2 до здания № 6, корпус № 5. Ограничения будут действовать с 08.00 до 16.00. Перекрывать дорогу будут на протяжении всего года по субботам, начиная с 26 января. Парковка на этом участке также будет запрещена. На подъезде к участку, дорожники установят информационные знаки.