Присяжные единогласно признали виновным омского экс-чиновника Ровейна, убившего жену

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-25T12:56:33+03:00

После убийства жены Ровейн сам сдался в полицию. Фото: Личный архив

Впрочем, окончательное решение в суде вынесут только на следующей неделе

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Близится к завершению рассмотрение в суде дела бывшего омского чиновника Иосифа Ровейна. Напомним, 62-летнего мужчину обвиняют в убийстве жены.

Заседания несколько раз прерывались и откладывались из-за того, что обвиняемый жаловался на плохое самочувствие. В предпоследний раз приставы внесли его на руках, а в зал пришлось вызывать скорую.

Дело перенесли на пятницу, 25 января. Впрочем, сегодня Ровейна вкатили на решающее для него заседание на инвалидной коляске. Несмотря на то, что он сам настоял, чтобы его судили присяжные, они оказались не на его стороне.

- Присяжные единогласно приняли решение о его виновности. Также принято решение, что он не заслуживает снисхождения, - рассказали в областной прокуратуре.

Окончательный вердикт и наказание Ровейну огласят на следующей неделе - во вторник, 29 января.

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