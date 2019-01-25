Омичка, задолжавшая 1,5 млн налогов, заплатит штраф в 170 тысяч

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-25T12:34:22+03:00

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Омичке, которая задолжала государству налогов на 1,5 миллиона, сегодня вынесли приговор. 38-летняя предпринимательница занималась продажей квартир. Продав 12 квартир на общую сумму больше 26 миллионов рублей, она не включила этот доход в своей налоговой декларации.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, женщина намеренно скрыла свои доходы, чтобы не выплачивать налог в 1,5 миллиона рублей. Это удалось доказать в суде, который признал женщину виновной. В качестве наказания она должна выплатить штраф в 170 тысяч рублей, а также выплатить деньги по гражданскому иску о причинении ущерба.