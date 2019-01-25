В Омске пройдет митинг за введение раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-25T12:27:40+03:00

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В Омске 3 февраля пройдет очередной митинг. Перед площадью у СКК имени Блинова пройдет мероприятие с агитацией за раздельный сбор мусора и за снижение тарифов на него. Митинг 3 февраля уже согласован властями. Об этом рассказала на своей страничке Facebook один из организаторов.

- 3 февраля в 12.00 на площади перед СКК им. В. Блинова — митинг за введение раздельного сбора мусора и развитие перерабатывающих производств, за снижение тарифа за вывоз мусора, за сохранение лесов от массового уничтожения, - говорится в сообщении.

Любопытно, что тариф на вывоз мусора до сих пор в Омской области не утвержден. Региональный оператор лишь подал документы на его утверждение в РЭК. ООО "Магнит" рассчитывает на тариф в 130 рублей с человека. Эксперты же считают, что на деле он не будет превышать 115 рублей.