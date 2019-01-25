2019-01-25T12:23:54+03:00
Общество

На создание площадок для накопления мусора в Омске из областного бюджета выделят 100 млн

Еще 13,6 млн даст город
Анна МИКУЛА
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На площадки для сбора мусора выделят 113,6 млн.На площадки для сбора мусора выделят 113,6 млн.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Омске уже в ближайшее время начнутся существенные преобразования в системе вывоза и утилизации мусора. Заниматься этим будет региональный оператор - «Магнит». Пока эта компания еще не подала все необходимые документы в РЭК и тариф до сих пор не утвердили.

Тем временем, при обсуждении бюджета на 2019 год в горсовете уделили внимание и поправкам - в том числе предусмотрели сумму, необходимую для создания площадок под мусор.

- Администрация Омска выделит 13,6 млн рублей на обеспечение доли софинансирования на мероприятия по созданию площадок накопления твердых коммунальных отходов в размере Ожидаемый объем предоставления субсидии из областного бюджета - 100 млн рублей, - сообщает пресс-служба Омского горсовета.

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