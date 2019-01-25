Двое омичей погибли в аварии с фурой в Чувашии

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-25T11:51:46+03:00

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Накануне вечером страшная авария с участием омичей произошла на трассе в Чувашии. Около половины шестого вечера местного времени на трассе М-7 столкнулись легковушка «Тойота-Ярис» и грузовой автомобиль «Скания». На 638-ом километре легковушка, в которой находились двое омичей вылетела на встречную полосу и там врезалась в большегруз.

Как сообщает чувашский портал «Таван Ен» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Чебоксарскому району Чувашии, двое омичей 38-ми и 42-х лет погибли на месте аварии еще до приезда медиков. Удар был очень сильным, легковушка омичей превратилась в груду металла. Возможно, всему виной стал сильный снегопад и плохая видимость на дороге.