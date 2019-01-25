Омич Шаханин требует признать плагиатом почти все песни Газманова

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-25T11:50:12+03:00

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Омский музыкант Александр Шаханин написал заявление в полицию на своего коллегу - Олега Газманова. Он обвиняет известного российского певца ни много ни мало в плагиате. при этом предположил, что позаимствовал Олег Михайлович материал практически для всех своих песен. Покусились даже на святое - на «Люси».

- Возможно имеет место системный плагиат (присвоением авторства ) О.Газмановым и (либо) неустановленными лицами, который возможно незаконно присваивает результаты чужого интеллектуального труда. Предполагаю, что ущерб вышеуказанным авторам огромен и исчисляется сотнями миллионов рублей достаточно взглянуть на статистику эфиров на радио и на телеканалах, посчитать совокупный гонорар певца, - говорится в заявлении, которое Шаханин продублировал для «Космомолки».

Среди песен, которые омич заподозрил в неоригинальности - также «Никогда ни о чем не проси», «Белый снег» и «Эскадрон». Он потребовал от полицейских столицы провести «музыковедческие и автороведческие экспертизы».

Напомним, Александр Шаханин начал ссориться с Олегом Газмановым после того, как тот снял клип на песню «Бессмертный полк». Музыка в нем показалась омичу очень похожей на его собственное произведение. Впрочем, конфликт носит, вероятно, односторонний конфликт. Газманов в интервью «Комсомолке» рассказал, что даже не понимает, в чем суть конфликта. Шаханин в свою очередь сообщил, что готов помириться, если известный певец добавит его в соавторы. Судя по всему, договориться не удалось.