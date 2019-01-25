Омичка, купившая в магазине поддельный сыр, обратилась в полицию

СЕГОДНЯ 11:01 2019-01-25T11:01:39+03:00

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В одном из сетевых супермаркетов омичка купила три разных вида сыра к новогоднему столу. Дома она попробовала их и поняла, что сыр, возможно, ненастоящий. По вкусу он совсем не был похож на сыр.

Омичка решила добиться справедливости и пошла в полицию. Стражам порядка пришлось делать контрольную закупку сыров в том же супермаркете и отправлять их на экспертизу.

Как сообщили в пресс-службе полиции, спустя некоторое время экспертиза показала, что в купленных сырах на самом деле нет главного ингредиента – молока. Оно там было заменено чем-то другим, поэтому приобретенный продукт не мог называться «сыром», как указано на этикетке и на ценнике. Сейчас все документы, подтверждающие фальсификат, направлены в Управление Роспотребнадзора по Омской области. Там будут принимать решение о наказании недобросовестного продавца и производителя.