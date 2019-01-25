2019-01-25T10:36:17+03:00
Общество

Омичам рассказали, когда перечислят выплаты по уходу за ребенком

Обещают, что это произойдет до 26 января
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Сообщается, что деньги уже перечислены, получателям они поступят без задержки.Сообщается, что деньги уже перечислены, получателям они поступят без задержки.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

В общей сложности из федерального бюджета омским льготникам перечислят 210,7 млн рублей. В том числе выплаты получат семьи, получающие ежемесячные выплаты за рождение (усыновление) первого ребенка, за рождение третьего или последующего ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и другие.

Сообщается, что деньги уже перечислены, получателям они поступят без задержки.

- Выплата пособия по уходу за ребенком осуществляется органами социальной защиты населения через организации федеральной почтовой связи либо кредитные организации, указанные получателями пособия, ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами. Перечисление денежных средств по всем видам выплат произведено до 26 числа, – прокомментировали в пресс-службе областного министерства труда и социального развития.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омичка, купившая в магазине поддельный сыр, обратилась в полицию
В Омске на улице Ленина продают историческое здание за 100 миллионов
Омского дальнобойщика ограбили на трассе в Хабаровком крае
В Омске пассажиров начнет возить троллейбус-музей
Омичи активно жалуются на досаждающих им коллекторов
По Омску начали ездить автобусы «Яндекс»
Стала известна дата открытия хоккейной академии «Авангарда»
Почти 3 млн Тбайт трафика за год – новый рекорд клиентов «Дом.ru»
Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018
У Драмтеатра в Омске массово эвакуируют машины
На восстановление обвалившейся стены в омской пятиэтажке выделили 7,7 млн рублей
Из-за неисправной электропроводки под Омском загорелся частный дом
За год по жалобам омичей коллекторов оштрафовали на 1,5 миллиона
На границе Омской области ФСБ задержала 100 тысяч пачек контрафактных сигарет
На смену Денежкину назначили нового главу депимущества
В Омске за вечер сбили трех пешеходов
Омичей возили 44 неисправные маршрутки
В Омской области уничтожили партию утиных грудок
В Омске маршрутка с пассажирами протаранила киоск