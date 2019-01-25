Омичам рассказали, когда перечислят выплаты по уходу за ребенком

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-25T10:36:17+03:00

Сообщается, что деньги уже перечислены, получателям они поступят без задержки. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Обещают, что это произойдет до 26 января

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В общей сложности из федерального бюджета омским льготникам перечислят 210,7 млн рублей. В том числе выплаты получат семьи, получающие ежемесячные выплаты за рождение (усыновление) первого ребенка, за рождение третьего или последующего ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и другие.

Сообщается, что деньги уже перечислены, получателям они поступят без задержки.

- Выплата пособия по уходу за ребенком осуществляется органами социальной защиты населения через организации федеральной почтовой связи либо кредитные организации, указанные получателями пособия, ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами. Перечисление денежных средств по всем видам выплат произведено до 26 числа, – прокомментировали в пресс-службе областного министерства труда и социального развития.