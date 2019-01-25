В Омске на улице Ленина продают историческое здание за 100 миллионов

СЕГОДНЯ 10:26 2019-01-25T10:26:02+03:00

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В центре Омска собственник продает здание, памятник архитектуры, по адресу Ленина, 10. Цена на сайте недвижимости N1.RU, где и размещено объявление о продаже, указана в 100 миллионов рублей. Площадь здания составляет 1500 квадратных метров, его продают как целиком, так и частями. Покупателя для столь дорогой недвижимости не могут найти уже полгода. Собственник отмечает, что в помещениях сделан капитальный ремонт, имеется доступная парковка.

Здание на Любинском проспекте исторически важное для Омска. Оно было построено в 1879-1883 года, в нем тогда располагалась первая женская гимназия. Во время войны здесь располагался госпиталь, затем центральный лекторий общества «Знание». Сейчас здание арендуют многочисленные предприниматели – там расположены магазины, кафе и студии красоты.