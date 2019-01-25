Омского дальнобойщика ограбили на трассе в Хабаровком крае

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-25T09:58:07+03:00

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Разбойное нападение на дальнобойщика из Омска совершили на Дальнем Востоке. Ночью на дороге между Владивостоком и Комсомольском-на-Амуре к нему в кабину забрались двое мужчин. Угрожая расправой, они отобрали у водителя банковскую карту и сотовый. Омич обратился за помощью к полицейским.

- Обналичить деньги нападавшие смогли в одном из торговых павильонов в Железнодорожном районе краевой столицы. Их добычей стали семь тысяч рублей. Когда злоумышленники получили деньги, выбросили «пластик». Позже оперативники нашли карточку на том самом месте, где от нее избавились фигуранты. Сотовый телефон обнаружили у одного из задержанных, - цитирует «Комсомольская правда» пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемых в разбое удалось задержать. Как выяснилось, предполагаемый организатор нападение - 44-летний житель Хабаровского края, недавно освободившийся из колонии. Во время следствия удалось установить причастность подельников к еще одному аналогичному преступлению.

По статье «Разбой» мужчинам грозит по 10 лет лишения свободы.