В Омске пассажиров начнет возить троллейбус-музей

СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-25T09:33:23+03:00

В нем горожане узнают об истории этого транспорта Фото: пресс-служба администрации города Омска

В нем горожане узнают об истории этого транспорта

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Необычный транспорт начнет ездить со следующей недели в Омске. На линию запустят тематический троллейбус. В нем пассажиры смогут увидеть порядка 100 архивных фотографий и узнать информацию об истории развития этого транспорта в городе. Салон будет больше напоминать музей.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, машина восстановлена после ремонта. Ее по очереди будут выпускать на три маршрута: №№ 7, 16, 67.

Отметим, что первый троллейбус в Омске поехал в 1955 году.