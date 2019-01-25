2019-01-25T09:33:23+03:00
Общество

В Омске пассажиров начнет возить троллейбус-музей

В нем горожане узнают об истории этого транспорта
Станислав МУХИН
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В нем горожане узнают об истории этого транспортаВ нем горожане узнают об истории этого транспортаФото: пресс-служба администрации города Омска
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Необычный транспорт начнет ездить со следующей недели в Омске. На линию запустят тематический троллейбус. В нем пассажиры смогут увидеть порядка 100 архивных фотографий и узнать информацию об истории развития этого транспорта в городе. Салон будет больше напоминать музей.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, машина восстановлена после ремонта. Ее по очереди будут выпускать на три маршрута: №№ 7, 16, 67.

Отметим, что первый троллейбус в Омске поехал в 1955 году.

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