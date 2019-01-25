2019-01-25T09:37:50+03:00
Общество

Омичи активно жалуются на досаждающих им коллекторов

Компании, особенно назойливо выбивавшие долги, оштрафовали
Анна МИКУЛА
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Фото: r55.fssprus.ruФото: r55.fssprus.ru
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За прошлый год омичи пожаловались на коллекторов 449 раз.

- В частности поводами для обращений омичей служило то, что телефонные звонки кредиторов поступали гражданам с частотой, превышающей допустимые нормы, или вовсе осуществлялось взаимодействие с лицами, не имеющими долгов по кредитам, - сообщает пресс-служба областного УФССП. - По итогам рассмотрения обращений жителям региона оказана необходимая правовая помощь, результатом которой являлось полное удаление персональных данных заявителя из базы данных кредитора, тем самым беспокойство граждан прекращено.

В 28 случаях компаниям-взыскателям назначены административные штрафы на общую сумму 1 млн 386 тысяч рублей.

Пожаловаться на нападки коллекторов можно по телефону 8 (3812) 97-67-14 или напрямую в отдел, занимающийся контролем таких агентств, по адресу: ул. Ленина, 14, каб. 32.

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