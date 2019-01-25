2019-01-25T09:24:47+03:00
Общество

По Омску начали ездить автобусы «Яндекс»

Не сказать, что эта новость слишком обрадовала местных жителей
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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В соцсетях появились фото необычных маршруток в логотипом «Яндекс. Автобусы». Вероятно, они принадлежат той же компании, что и «Яндекс. Такси», к которым у горожан масса претензий. В местных пабликах то и дело появляются снимки дорожно-транспортных происшествий с этими машинами.

Впрочем, надеемся истории с такси, ставшие уже притчей во языцех у омичей, не повторятся и с автобусами и у местных жителей просто появится дополнительная возможность быстрее уехать в остановки.

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