2019-01-25T09:21:03+03:00
Общество

Стала известна дата открытия хоккейной академии «Авангарда»

Ее откроют в сентябре этого года
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стала известна дата открытия хоккейной академии «Авангарда»Стала известна дата открытия хоккейной академии «Авангарда»Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Хоккейную академию «Авангард», строительство которой начали в прошлом году, обещают открыть к началу сентября 2019 года. Об этом заявил глава региона Александр Бурков на встречес членом правления ПАО «Газпром», который является генеральным подрядчиком строительства комплекса.

Крытый спортивный комплекс будет состоять из двух ледовых арен, одна из которых с трибунами для зрителей вместимостью до 1200 человек. Основная арена будет отвечать всем международным стандартам. Комплекс откроют недалеко от остановки «Телецентр», по адресу проспект Мира, 1а.

Помимо двух ледовых арен в здании также оборудуют тренировочный корт, медицинский центр, два спортивных зала и один тренажерный. Основной комплекс будет соединен теплым переходом со зданием гостиницы на 150 мест для воспитанников школы, а также номерами для тренеров, преподавателей, учебными классами и столовой.

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