2019-01-25T08:44:49+03:00
Общество

У Драмтеатра в Омске массово эвакуируют машины

Водители там паркуются не по правилам
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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У Драмтеатра в Омске массово эвакуируют машиныУ Драмтеатра в Омске массово эвакуируют машиныФото: vk.com
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В соцсетях омичи предупреждают водителей, которые оставили свои автомобили у Драматического театра на улице Ленина. Там сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, которые увозят машины, припаркованные не по правилам. Очевидцы пишут, что в первую очередь эвакуируют машины без наклейки инвалидного кресла, которые припарковались под знаком «Парковка для инвалидов».

Омичи жалуются, что с парковкой в центре города действительно не очень хорошо. Зачастую, там попросту негде оставить машину, а центр города, особенно улица Ленина, полон многочисленных заведений и офисов. Другие же омичи в комментариях пишут, что отсутствие парковочных мест все же не повод для того, чтобыбросать машину где попало и нарушать правила.

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