2019-01-25T08:30:53+03:00
Общество

На восстановление обвалившейся стены в омской пятиэтажке выделили 7,7 млн рублей

Деньги переведут из фонда капремонта
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Напомним, жильцы дома на улице XX Партсъезда, 55 уже давно били тревогу. Люди боялись, что старое здание просто развалится на куски, и выкладывали в соцсети фото внушительных трещин, которые пошли по фасаду. В марте их опасения оправдались - часть кирпичной кладки обвалилась. Очевидцы успели снять происходящее на видео.

Аварийный дом тогда же решили ремонтировать, но денег на это попросту не было - большинство жильцов общежития не платили взносы.

Тем не менее, средства на восстановление разрушенной стены все-таки нашли. Накануне этот вопрос обсудили на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского горсовета.

- В рамках департамента городского хозяйства перераспределяются средства. Снимается 7,7 млн рублей со статьи капитальный ремонт на восстановление стены дома № 55 по ул. XX Партсъезда, чтобы с него снять статус аварийного, - сообщает пресс-служба горсовета.

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