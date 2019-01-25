Из-за неисправной электропроводки под Омском загорелся частный дом

СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-25T08:12:51+03:00

Нагревательные элементы в помещении были установлены неправильно

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Едва не закончилось катастрофой происшествие, случившееся в поселке Усть-Заостровка под Омском. Там загорелся один из частных домов. по счастью, хозяева вовремя заметили распространяющийся огонь и сразу вызвали пожарных.

- В результате пожара поврежден подоконник, оконный проем на общей площади 1 кв. м. Предварительная причина пожара - неправильное устройство нагревательных элементов трубопровода (предположительно, греющий кабель трубопровода), - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Полностью пожаром удалось справиться за час. В результате инцидента никто не пострадал. Материальный ущерб еще предстоит установить.