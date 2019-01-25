За год по жалобам омичей коллекторов оштрафовали на 1,5 миллиона
На что только не пойдут коллекторы, выбивающие деньги с кредиторов. Непонаслышке об этом знают и омичи, которые влезли в долги. Только за год сибиряки жаловались на вышибал денег в службу судебных приставов 449 раз! Напомним, что деятельность коллекторов регулирует федеральные закон. Самыми частыми нарушениями являются традиционно угрозы и навязчивые звонки должникам.
Некоторые из них терпеть не стали и пожаловались на коллекторов приставам. Несколько компаний удалось наказать.
- В 28 случаях коллекторам были выписаны административные штрафы на общую сумму почти 1,4 млн рублей, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе омских судебных приставов.