На смену Денежкину назначили нового главу депимущества

СЕГОДНЯ 07:25 2019-01-25T07:37:51+03:00

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У омского департамента имущественных отношений появился новый руководитель. На этот пост назначен 36-летний Дмитрий Махиня. Сегодня, 25 января, мэр Оксана Фадина представила его коллективу.

Как сообщает пресс-служба администрации города, Дмитрий Махиня окончил с отличием юрфак ОмГУ. С 2006 по 2009 годы обучался там же в аспирантуре. В 2007 году изучал основы землеустройства, земельного кадастра и практику формирования земельных участков.

С 2005 по 2006 годы Дмитрий Махиня работал помощником прокурора Знаменского района. С 2006 года перешел в региональное минимущества: работал главным специалистом правового отдела, заместителем начальника отдела договорных отношений, заместителем начальника управления государственной собственности, начальником управления делами, государственной службы и кадров.

С января 2016 года до последнего времени руководил департаментом организации деятельности регионального минимущества.

В 2013 году сдал на «отлично» квалификационный экзамен на должность судьи. С 2015 по 2017 годы по совместительству с основным местом работы преподавал на кафедре гражданского права Омской юридической академии. Награжден Почетной грамотой правительства Омской области в 2016 году.

Напомним, его предшественник Денис Денежкин ушел в отставку по собственному желанию, заявив, что с поставленными перед ним задачами справился и департамент в нем больше не нуждается.

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