2019-01-25T07:16:36+03:00
Происшествия

В Омске за вечер сбили трех пешеходов

Всех увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске за вечер сбили трех пешеходовВ Омске за вечер сбили трех пешеходовФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Накануне вечером сразу три пешехода в разных частях города пострадали из-за невнимательных водителей. Возможно, всему виной стал снегопад, плохая видимость и скользкая заснеженная дорога. Так, 10-летнюю девочку с ее 47-летней мамой сбили прямо в центре города. Авария произошла на улице Маяковского в районе остановки «Степная». Водитель на машине «Митсубиси» ехал в направлении улицы Декабристов, не справился с управлением и сбил маму с дочкой. Они получили травмы и их увезли в больницу.

Еще одна авария произошла чуть позже в другой части города. Там водитель на «Ниве» ехал по улице Демьяна Бедного и в районе дома № 3 сбил 17-летнего парня. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Приехавшие медики увезли парня с травмами в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварий.

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