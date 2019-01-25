2019-01-25T06:55:43+03:00
Общество

Омичей возили 44 неисправные маршрутки

В ходе рейда инспекторы выявили 236 нарушений
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичей возили 44 неисправные маршруткиОмичей возили 44 неисправные маршруткиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Накануне на территории нашего города и области госавтоинспекторы проводили рейд. Они проверяли маршрутки и автобусы малой вместимости на различные нарушения. Инспекторы обращали внимание как на техническое состояние пассажирского транспорта, так и соблюдение «газелистами» правил.

Как рассказали в Госавтоинспекции, их сотрудники выявили порядка 236 разных нарушений. 17 из них – это нарушения правил перевозки людей. 2 машины, вышедшие в рейс, и вовсе не прошли техосмотр. Оказалось, что в этот день омичей возили 44 неисправные маршрутки. Четырех маршрутчиков в ходе рейда оштрафовали.

Для того, чтобы нарушений было меньше, инспекторы советуют пассажирам при любом подозрении на неисправности и нарушения правил звонить 79-35-04 или 02.

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