В Омской области уничтожили партию утиных грудок

СЕГОДНЯ 06:19 2019-01-25T06:22:59+03:00

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На границе Омской области с Казахстаном, в пункте пропуска «Черлакский» задержали партию запрещенных к провозу продуктов.

- В соответствии с указом «О применении отдельных специальных экономически мер в целях обеспечения безопасности РФ» от 06.08.2014 № 560, данная пищевая продукция запрещена к ввозу в Российскую Федерацию, - сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. - Мясо птицы задержано и направлено на уничтожение под контролем Управления Россельхознадзора по Омской области в порядке, установленном законодательством РФ.

Нарушителя привлекли к административной ответственности.