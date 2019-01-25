2019-01-25T06:22:59+03:00
Общество

В Омской области уничтожили партию утиных грудок

Продукцию пытались переправить из Венгрии
Анна МИКУЛА
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Фото: rsn-omsk.ruФото: rsn-omsk.ru
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На границе Омской области с Казахстаном, в пункте пропуска «Черлакский» задержали партию запрещенных к провозу продуктов.

- В соответствии с указом «О применении отдельных специальных экономически мер в целях обеспечения безопасности РФ» от 06.08.2014 № 560, данная пищевая продукция запрещена к ввозу в Российскую Федерацию, - сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. - Мясо птицы задержано и направлено на уничтожение под контролем Управления Россельхознадзора по Омской области в порядке, установленном законодательством РФ.

Нарушителя привлекли к административной ответственности.

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