В Омске маршрутка с пассажирами протаранила киоск

СЕГОДНЯ 06:08 2019-01-25T06:08:51+03:00

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Вечером четверга на окраине Омска произошла серьезная авария с участием маршрутки №222. В районе улицы 75-й Гвардейской бригады "Газель Некст" с пассажирами в салоне неожиданно вылетела на встречную полосу и протаранила киоск. Серьезно, по словам очевидцев, пострадала девушка - у нее перелом ноги

Фотографии с места ДТП появились в социальных сетях. Омичи активно обсуждают эту аварию и недоумевают, как можно было так вылететь с дороги. Кто-то предположил, что водителю просто стало плохо. Однако один из сидевших в маршрутке пассажиров это опроверг:

- Я был в этой "Газели": шофер постоянно куда-то спешил и гнал. Вот и не справился с управлением, - рассказал свидетель аварии в соцсетях.

Добавим, что на место выезжали спасатели и скорая.