2019-01-24T14:48:49+03:00
Общество

Омская школьница, которой Путин подарил коньки, в прошлом году уже получила собаку

Правда, тогда от президентского лабрадора пришлось отказаться - по уважительной причине
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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Как выяснилось, Настя Парыгина освоила компьютер раньше, чем научилась читать - в три года. Поэтому письмо главе государства писала не от руки, а через интернет. Оказывается, это уже вторая попытка. В прошлом году Владимир Путин ей подарил собаку - трехмесячного белого лабрадора белой масти. Девочка уже придумала имя питомцу, но от него пришлось отказаться.

- У меня тяжело заболел сын, дядя Насти, - рассказывает Елена Ивановна. - Ухаживать еще и за собакой не было никакой возможности. Но внучка не сомневалась, что Путин снова откликнется на ее просьбу. Когда узнала, что в этому году ей подарят коньки, не удивилась - была уверена.

Напомним, подарок от президента девочке торжественно вручили в областном минспорта. Она пообещала, что белоснежная пара коньков точно не будет пылиться на крючке.

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