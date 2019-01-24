Омская школьница, которой Путин подарил коньки, в прошлом году уже получила собаку

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-24T14:48:49+03:00

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Как выяснилось, Настя Парыгина освоила компьютер раньше, чем научилась читать - в три года. Поэтому письмо главе государства писала не от руки, а через интернет. Оказывается, это уже вторая попытка. В прошлом году Владимир Путин ей подарил собаку - трехмесячного белого лабрадора белой масти. Девочка уже придумала имя питомцу, но от него пришлось отказаться.

- У меня тяжело заболел сын, дядя Насти, - рассказывает Елена Ивановна. - Ухаживать еще и за собакой не было никакой возможности. Но внучка не сомневалась, что Путин снова откликнется на ее просьбу. Когда узнала, что в этому году ей подарят коньки, не удивилась - была уверена.

Напомним, подарок от президента девочке торжественно вручили в областном минспорта. Она пообещала, что белоснежная пара коньков точно не будет пылиться на крючке.