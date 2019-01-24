СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-24T14:32:24+03:00

После снегопада из Омска вывезли около 12 тысяч кубов снега Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Вчерашний снегопад заставил омских дорожников работать в круглосуточном режиме. Как сообщили в пресс-службе мэрии, за сутки из Омска вывезли около 12 тысяч кубов снега. Больше половины вывезли с дорог в ночное время. Всего на дорогах работали 449 единиц техники.

- Сегодня ночью было проведено прометание дорог, уборка прибордюрной части, вывоз снега на полигоны. Все это в плановом круглосуточном режиме. Сейчас продолжаем выполнять мероприятия, направленные на то, чтобы ликвидировать зауженность магистралей, снять наледь. Проводим обработку противогололедными материалами проезжей части, пешеходных зон, парков, скверов, бульваров, остановок и подходов к ним, - рассказал начальник контрольно-диспетчерской службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Анатолий Бакланов.

За сутки дорожники раздвинули около 134 километров снежных валов, очистили 475 пешеходных переходов и использовали 1,5 тысячи тонн противогололедных материалов.