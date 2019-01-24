Жительница Омской области погибла на пожаре в своем доме

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-24T13:15:38+03:00

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Трагедия произошла в поселке Красный Яр Любинского района. Там загорелся частный дом. Вероятно, хозяйка не успела вовремя выбраться на улицу и, надышавшись угарным газом, потеряла сознание. Спасти ее не удалось.

По словам очевидцев, женщина проживала одна и выпивала. По предварительным данным, огонь мог перекинуться от непотушенной сигареты.

В причинах и обстоятельствах случившегося сейчас разбираются следователи.