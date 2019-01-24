2019-01-24T13:15:38+03:00
Общество

Жительница Омской области погибла на пожаре в своем доме

Предположительно трагедия произошла из-за непотушенной сигареты [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/inci55)Фото: скриншот с видео (vk.com/inci55)
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Трагедия произошла в поселке Красный Яр Любинского района. Там загорелся частный дом. Вероятно, хозяйка не успела вовремя выбраться на улицу и, надышавшись угарным газом, потеряла сознание. Спасти ее не удалось.

По словам очевидцев, женщина проживала одна и выпивала. По предварительным данным, огонь мог перекинуться от непотушенной сигареты.

В причинах и обстоятельствах случившегося сейчас разбираются следователи.

Пожар в Любинском районе.Видео: vk.com/inci55

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