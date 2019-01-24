2019-01-24T13:05:21+03:00
Происшествия

Омичи украли мусорный контейнер из больницы

Они пытались увезти его на санках
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи украли мусорный контейнер из больницыОмичи украли мусорный контейнер из больницыФото: Олег УКЛАДОВ
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Росгвардейцы заметили в Кировском округе мужчину и женщину, которые везли на санках большой мусорный контейнер. Они попытались соврать, что контейнер им дал знакомый, но потом признались, что они взяли его на соседней улице. Оказалось, мусорный контейнер они вывезли с территории больницы, которая находится рядом. Они планировали сдать его в металлолом.

Как сообщили в пресс-службе полиции, это уже третий случай воровства мусорных контейнеров с территории больницы. По камерам видеонаблюдения полицейские вычислили еще трех похитителей контейнеров. Все они сдавали контейнеры в пункты приема металлолома и выручили порядка 15 тысяч рублей. Сейчас им грозит уголовное дело за тайное хищение чужого имущества за которое они могут получить 5 лет тюрьмы.

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