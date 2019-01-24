Омскстат: зарплата в регионе выросла до 32,5 тысяч
По подсчета аналитиков, местные жители стали получать на 11% больше
По мнению статистиков, омичи получают примерно по 32,5 тысячи в месяц.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жителей региона продолжают удивлять данные, которые публикуют аналитики из Омскстата. Если верить их подсчетам, реальные доходы выросли по сравнению с прошлым годом на 11%, а средняя зарплата составила 32,5 тысячи рублей в месяц.
Также опубликовали информацию по безработным. Ими в Омской области официально числятся 69,3 тысячи человек. При этом на учете в службе занятости состоят только 12 тысяч человек.