Омич, куривший в постели, погиб во время пожара

СЕГОДНЯ 12:17 2019-01-24T12:17:11+03:00

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За прошедшие сутки на территории нашего города произошло шесть пожаров. Во всех случаях горели частные дома. Так страшный пожар случился в Октябрьском округе Омска. Там загорелась кровля дома, огонь угрожал соседним домам. К сожалению, сам дом спасти не удалось, но зато удалось предотвратить распространение огня на соседние дома. Пожарные тушили дом полтора часа.

В Центральном округе из огня удалось спасти 70-летнего мужчину и дома соседей. В частном доме горела веранда и кровля дома. Причиной пожара в МЧС назвали неосторожность при курении. Еще одного 56-летнего мужчину, который курил в кровати, спасти не удалось. Его тело обнаружили после тушения пожара в поселке Красный Яр.