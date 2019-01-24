2019-01-24T12:00:51+03:00
Происшествия

В центре Омска столкнулись сразу 5 машин

Вероятно, автомобили не соблюдали безопасную дистанцию
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
Изменить размер текста:

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в центре города - между остановками «Транспортный университет» и «Голубой огонек». В районе дома на проспекте Маркса, 33 столкнулись сразу пять автомобилей, двигавшихся в попутном направлении.

По всей вероятности, водители не соблюдали безопасную дистанцию и машины, ехавшие слишком близко друг к другу, не успели затормозить.

Окончательно причины и обстоятельства, а также причиненный ущерб еще предстоит установить. По предварительным данным, никто из участников аварии серьезных травм не получил.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омская школьница, которой Путин подарил коньки, в прошлом году уже получила собаку
После снегопада из Омска вывезли около 12 тысяч кубов снега
Жительница Омской области погибла на пожаре в своем доме
Омичи украли мусорный контейнер из больницы
Омскстат: зарплата в регионе выросла до 32,5 тысяч
Омич, куривший в постели, погиб во время пожара
Омская фирма сбрасывала в Иртыш нефть
За год «Дом.ru» подключил к своей сети полмиллиона квартир
В Омской области в лобовой аварии пострадали пять человек
В Омской школе во время урока обрушилась штукатурка
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
Омич до смерти забил возлюбленную кочергой и покончил с собой
Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в 5 раз
На омской трассе водитель погиб в столкновении с «Камазом»
В Омске на видео сняли дорожный конфликт водителя с маршрутчиком
В Омске в кювете нашли брошенную кем-то маршрутку
В Омск хотели ввезти контрафактной одежды на 50 миллионов
В поселке Кордный в 20 зданиях отключат холодную воду
В Омске маршрутка сбила 9-летнего мальчика на зебре