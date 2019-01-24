В центре Омска столкнулись сразу 5 машин
Вероятно, автомобили не соблюдали безопасную дистанцию
Фото: vk.com/chp55
Изменить размер текста:
Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в центре города - между остановками «Транспортный университет» и «Голубой огонек». В районе дома на проспекте Маркса, 33 столкнулись сразу пять автомобилей, двигавшихся в попутном направлении.
По всей вероятности, водители не соблюдали безопасную дистанцию и машины, ехавшие слишком близко друг к другу, не успели затормозить.
Окончательно причины и обстоятельства, а также причиненный ущерб еще предстоит установить. По предварительным данным, никто из участников аварии серьезных травм не получил.
Фото: vk.com/chp55