В центре Омска столкнулись сразу 5 машин

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-24T12:00:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в центре города - между остановками «Транспортный университет» и «Голубой огонек». В районе дома на проспекте Маркса, 33 столкнулись сразу пять автомобилей, двигавшихся в попутном направлении.

По всей вероятности, водители не соблюдали безопасную дистанцию и машины, ехавшие слишком близко друг к другу, не успели затормозить.

Окончательно причины и обстоятельства, а также причиненный ущерб еще предстоит установить. По предварительным данным, никто из участников аварии серьезных травм не получил.