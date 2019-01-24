Омская фирма сбрасывала в Иртыш нефть

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-24T11:41:15+03:00

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«Омскхлебопродукт», расположенная в Кировском округе, с 2017 по 2018 год сбрасывала отходы производства прямо в Иртыш.

- Вопреки требованиям водного законодательства сброс нефтепродуктов, взвешенных веществ, сухого остатка в составе сточных вод в реку Иртыш осуществлялся предприятием без соответствующего разрешения, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Также выявлен факт сброса в водный объект декабре 2017 года хлоридов в концентрации, превышающей допустимый норматив.

Руководителя предприятия обязали устранить выявленные нарушения. Кроме того, компании закрыли доступ к реке.