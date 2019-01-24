2019-01-24T11:25:32+03:00
Происшествия

В Омской области в лобовой аварии пострадали пять человек

Водителя пришлось вызволять из груды металла
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области в лобовой аварии пострадали пять человекВ Омской области в лобовой аварии пострадали пять человекФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Страшная авария произошла сегодня утром на дороге Тюмень-Омск 24-летний водитель на автомобиле «Лада 217230» ехал в направлении Омска. В районе 513 километра он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с машиной ВАЗ-21120, которой управлял 38-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, в машине ВАЗ находились 4 пассажира – 31-летняя женщина, 5-летний мальчик и две девочки 11-ти и 10-ти лет. Все они получили травмы и их увезли в больницу. В одной из машин оказался заблокирован водитель.

- Когда мы прибыли к месту происшествия, то обнаружили, что водительская дверь деформирована и не открывается, а он сам зажат передней панелью. Чтобы не травмировать его, было принято решение проникнуть в транспортное средство через пассажирскую переднюю дверь. Открыв ее, мы установили домкрат в стойку и панель, приподняли ее и освободили мужчину. Его увезли медики, - рассказал заместитель начальника 56 пожарно-спасательной части Роман Давыдов.

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