В Омской школе во время урока обрушилась штукатурка
В соцсетях учащиеся Школы №7 в городке Нефтяников выложили фотографию обрушившейся прямо во время урока штукатурки. Как уверяют школьники, учитель попросила их никому не рассказывать об инциденте.
- Учитель просил никому не говорить, потому что приедет комиссия и уволит всех, - написал автор в соцсетях.
Однако школьники молчать не стали. Под постом в социальных сетях уже 275 комментариев и несколько десятков репостов, родители волнуются за состояние школы. В депобразовании уже прокомментировали ситуацию:
- Здание школы находится на гарантийном обслуживании, и дефект будет устранен в самое ближайшее время. Никто не пострадал, учебный процесс продолжается в нормальном режиме. Специалисты департамента строительства проверят все школьные помещения и, если понадобится, подрядчик исправит проявившиеся в ходе эксплуатации недочеты.