2019-01-24T10:29:34+03:00
Происшествия

В Омской школе во время урока обрушилась штукатурка

Учитель попросила никому не говорить
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской школе во время урока обрушилась штукатуркаВ Омской школе во время урока обрушилась штукатуркаФото: vk.com
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В соцсетях учащиеся Школы №7 в городке Нефтяников выложили фотографию обрушившейся прямо во время урока штукатурки. Как уверяют школьники, учитель попросила их никому не рассказывать об инциденте.

- Учитель просил никому не говорить, потому что приедет комиссия и уволит всех, - написал автор в соцсетях.

Однако школьники молчать не стали. Под постом в социальных сетях уже 275 комментариев и несколько десятков репостов, родители волнуются за состояние школы. В депобразовании уже прокомментировали ситуацию:

- Здание школы находится на гарантийном обслуживании, и дефект будет устранен в самое ближайшее время. Никто не пострадал, учебный процесс продолжается в нормальном режиме. Специалисты департамента строительства проверят все школьные помещения и, если понадобится, подрядчик исправит проявившиеся в ходе эксплуатации недочеты.

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