2019-01-24T09:10:52+03:00
Происшествия

Омич до смерти забил возлюбленную кочергой и покончил с собой

Мужчина сильно приревновал гражданскую жену
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич до смерти забил возлюбленную кочергой и покончил с собойОмич до смерти забил возлюбленную кочергой и покончил с собойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагедия произошла на новогодних праздниках в городе Калачинск Омской области. 32-летний мужчина жил в гражданском браке с 29-летней женщиной в одном из частных домов. На новогодних каникулах на почве ревности они сильно поругались. Мужчина жестоко избил свою гражданскую жену – он бил ее кочергой и другими предметами по голове и лицу. От полученных травм женщина тут же умерла.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, мужчина после того как понял, что он совершил, покончил с собой. Сейчас следователи изучают орудия убийства, собирают доказательства.

По сообщениям в соцсетях, у погибшей женщины осталась маленькая дочь, которая в момент убийства была у родственников.

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