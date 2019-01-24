2019-01-24T08:43:44+03:00
Происшествия

На омской трассе водитель погиб в столкновении с «Камазом»

Он не заметил большегруз
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На омской трассе водитель погиб в столкновении с «Камазом»На омской трассе водитель погиб в столкновении с «Камазом»Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Этой ночью, около двух часов, авария произошла на трассе «Тюмень-Омск». 38-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-2107» ехал по дороге в направлении города Тюмень. В районе 521 километра водитель легковушки не заметил стоящий на обочине «Камаз», оборудованный предупреждающими дорожными знаками. По всей видимости, рабочие чистили трассу от снега. На всей скорости легковушка врезалась в большегруз под управлением 38-летнего мужчины.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, водитель легковушки скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. Сейчас в полиции проводят проверку, они будут выяснять все обстоятельства и причины происшествия.

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