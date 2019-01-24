В Омске в кювете нашли брошенную кем-то маршрутку

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-24T08:07:03+03:00

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Фото микроавтобуса, опрокинутого в кювет на одной из дорог города, омичи опубликовали в соцсетях. Микроавтобус, по всей видимости, попал в аварию и улетел в кювет. Владелец не спешил забирать свою машину, которая так и осталась лежать в сугробе. Омичи спрашивают: «Никто не терял микроавтобус?».

В комментариях жители города негодуют по поводу публикации. Многие пишут, что вместо фотографии в соцсетях, лучше было бы позвонить в дежурную часть, там быстрее бы нашли владельца микроавтобуса. Другие же порекомендовали подойти поближе и предложить помощь.

- Ну и что не подошел? Может, там помощь нужна, - пишут омичи.