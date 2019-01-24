2019-01-24T07:34:35+03:00
Общество

В Омск хотели ввезти контрафактной одежды на 50 миллионов

За год было выявлено 90 тысяч контрафактной продукции
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омск хотели ввезти контрафактной одежды на 50 миллионовВ Омск хотели ввезти контрафактной одежды на 50 миллионовФото: Мария ЛЕНЦ
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Омские таможенники рассказали о многочисленных попытках продавцов провезти в Омскую область тысячи единиц контрафактной продукции. Всего за год было выявлено более 90 тысяч поддельной продукции. На границе выявлялись подделки очень известных брендов. Подделки выявляли как среди продуктов питания, так и одежды и обуви.

Чаще всего встречались поддельные: «Levi's», «Bosco» «Chanel», «Cavalli», «Gucci» «Puma», «Reebok», «Adidas», «Nike», «Kenzo» и многие другие. Общая сумма вреда, причиненного правообладателям товарных знаков превысила 50 миллионов рублей. По каждому нарушению омские таможенники передавали документы в транспортную прокуратуру и полицию для возбуждения уголовных дел. За год было возбуждено 4 уголовных дела и 2 административных.

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