В поселке Кордный в 20 зданиях отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 07:08 2019-01-24T07:08:31+03:00

Ее не будет до 18.00

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Сегодня, 24 января, коммунальщики будут проводить работы на трубопроводе по улице 5-я Кордная. Из-за плановых работы холодной воды не будет сразу на двух улицах в этом районе. Воду обещают отключить с 10.00 до 18.00 часов сегодняшнего дня.

Воду отключат в жилых домах:

- улица 5-я Кордная 63; 67А; 65; 71; 57; 59; 61; 55; 49; 51; 53; 47; 69;

В административных зданиях:

- улица 5-я Кордная, 65А; 65А/1; 65к.5; 29; 41

Холодной воды не будет в школе по улице 5-я Кордная, 43А и детском саду по улице 5-я Кордная, 43. В отключенном от водоснабжения микрорайоне установят машину с питьевой водой.

Также отключение воды сегодня с 9.30 до 14.00 произойдет в жилых домах улица Южная, 99а и 99б. Там также будут ремонтировать трубопровод.