2019-01-24T06:54:47+03:00
Происшествия

В Омске маршрутка сбила 9-летнего мальчика на зебре

Ребенка увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске маршрутка сбила 9-летнего мальчика на зебреВ Омске маршрутка сбила 9-летнего мальчика на зебреФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария произошла накануне утром в Ленинском округе Омска. Водитель на машине «ГАЗ A64R45», который ехал по маршруту № 346, сбил 9-летнего школьника. Авария случилась, когда мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 21А. У 50-летнего водителя, который попросту не заметил ребенка, в салоне было 9 пассажиров, они ехали по улице Труда в направлении улицы Стальского.

Как сообщили в Госавтоинспекции, мальчика с травмами увезли в больницу и госпитализтировали. Пассажиры маршрутки не пострадали. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

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