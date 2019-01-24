В Омске маршрутка сбила 9-летнего мальчика на зебре

СЕГОДНЯ 06:54 2019-01-24T06:54:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла накануне утром в Ленинском округе Омска. Водитель на машине «ГАЗ A64R45», который ехал по маршруту № 346, сбил 9-летнего школьника. Авария случилась, когда мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 21А. У 50-летнего водителя, который попросту не заметил ребенка, в салоне было 9 пассажиров, они ехали по улице Труда в направлении улицы Стальского.

Как сообщили в Госавтоинспекции, мальчика с травмами увезли в больницу и госпитализтировали. Пассажиры маршрутки не пострадали. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.