На обследование Фрунзенского моста потратят 1 млн

СЕГОДНЯ 06:35 2019-01-24T06:39:12+03:00

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Бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» ищет подрядчика на обследование Фрунзенского моста через Омь. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. По условиям контракта, обследовать мост будут весной, все работы должны быть завершены до 30 апреля.

Плановое обследование планируют провести «для оценки технического состояния мостового сооружения». В 2018 году исполнилось 30 лет со дня сдачи этого моста в эксплуатацию. В последний раз его проверяли в 2006 году. Тогда состояние объекта признали удовлетворительным.

Победителю конкурса необходимо исследовать фактическое состояние моста, в том числе определить его грузоподъемность, а также дать свои рекомендации по содержанию и ремонту сооружения. Максимальная цена контракта составляет почти 1,1 млн рублей.

В прошлом году были обследованы Комсомольский и Ленинградский мосты, а также мост им. 60-летия ВЛКСМ.