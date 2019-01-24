В Омске отвалившаяся дверь автобуса повредила машину

СЕГОДНЯ 04:59 2019-01-24T04:59:01+03:00

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Серьезными неприятностями обернулась парковка машины для водителя "Форда". Все случилось на улице Березовая. У ехавшего пассажирского автобуса неожиданно отвалилась одна из створок дверей в салон. К неудачи автомобилиста, оставившего свою машину на обочине, конструкция упала прямо на иномарку. У нее поврежден багажник - видна вмятина и царапина. Фотографии происшествия появились в социальных сетях.

К счастью, никто не пострадал. Известно лишь, что автобус "Нефаз" принадлежит Пассажирскому предприятию №7. Добавим, что ранее власти сообщали: износ общественного транспорта в Омске превышает 90%.