2019-01-24T04:59:01+03:00
Происшествия

В Омске отвалившаяся дверь автобуса повредила машину

Иномарка была припаркована на обочине
Станислав МУХИН
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Все случилось на улице Березовая.Все случилось на улице Березовая.Фото: vk.com
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Серьезными неприятностями обернулась парковка машины для водителя "Форда". Все случилось на улице Березовая. У ехавшего пассажирского автобуса неожиданно отвалилась одна из створок дверей в салон. К неудачи автомобилиста, оставившего свою машину на обочине, конструкция упала прямо на иномарку. У нее поврежден багажник - видна вмятина и царапина. Фотографии происшествия появились в социальных сетях.

К счастью, никто не пострадал. Известно лишь, что автобус "Нефаз" принадлежит Пассажирскому предприятию №7. Добавим, что ранее власти сообщали: износ общественного транспорта в Омске превышает 90%.

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