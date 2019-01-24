В Омске отвалившаяся дверь автобуса повредила машину
Иномарка была припаркована на обочине
Все случилось на улице Березовая.Фото: vk.com
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Серьезными неприятностями обернулась парковка машины для водителя "Форда". Все случилось на улице Березовая. У ехавшего пассажирского автобуса неожиданно отвалилась одна из створок дверей в салон. К неудачи автомобилиста, оставившего свою машину на обочине, конструкция упала прямо на иномарку. У нее поврежден багажник - видна вмятина и царапина. Фотографии происшествия появились в социальных сетях.
К счастью, никто не пострадал. Известно лишь, что автобус "Нефаз" принадлежит Пассажирскому предприятию №7. Добавим, что ранее власти сообщали: износ общественного транспорта в Омске превышает 90%.