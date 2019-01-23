Школы Омской области получили 28 новых автобусов

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-23T15:02:39+03:00

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Новые автобусы отправились в 22 района Омской области и областной центр. Школьники из отдаленных школ теперь смогут добираться на занятия на комфортных автобусах. По словам губернатора школьные автобусы в районах требуют постоянного обновления для соблюдения безопасности школьников. Школьники смогут на них ездить не только на занятия, но на различные конкурсы и олимпиады.

- Сегодня эти автобусы пойдут в основном в сельские районы. Для нас важно, чтобы наши дети успевали не только на занятия, но могли ещё участвовать и в олимпиадах, творческих вечерах, спортивных мероприятиях, которые проходят у нас в столице нашего региона - в Омске. Мы должны создавать детям равные возможности в получении образования, в саморазвитии независимо от того, где они живут, - сказал губернатор Омской области Александр Бурков.