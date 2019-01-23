2019-01-23T14:38:33+03:00
Общество

Омские дорожники пообещали убирать снег круглосуточно

Особое внимание уделят тротуарам и остановкам
Анна МИКУЛА
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Дорожники обещают работать не покладая лопат круглые сутки.Дорожники обещают работать не покладая лопат круглые сутки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 23 января, Омск буквально завалило осадками, которые сыплются с неба весь день. В связи с этим дорожники будут чистить снег круглосуточно. Особое внимание обещают уделить тротуарам и территориям вокруг остановок.

- В настоящее время особое внимание уделяется уборке пешеходных зон, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Уборка снега осуществляется с помощью механизированного подметания с применением спецтехники и вручную. На этом участке задействовано порядка семи единиц техники и более 10 рабочих. Техника новая, мощная, позволяет гораздо быстрее справляться с поставленными задачами, - рассказал начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.

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