Омские дорожники пообещали убирать снег круглосуточно
Сегодня, 23 января, Омск буквально завалило осадками, которые сыплются с неба весь день. В связи с этим дорожники будут чистить снег круглосуточно. Особое внимание обещают уделить тротуарам и территориям вокруг остановок.
- В настоящее время особое внимание уделяется уборке пешеходных зон, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Уборка снега осуществляется с помощью механизированного подметания с применением спецтехники и вручную. На этом участке задействовано порядка семи единиц техники и более 10 рабочих. Техника новая, мощная, позволяет гораздо быстрее справляться с поставленными задачами, - рассказал начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.