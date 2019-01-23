Омич задавил своего коллегу вагоном угля

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-23T14:12:12+03:00

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Трагедия произошла накануне днем в Кировском округе Омска. Двое мужчин разгружали уголь из вагонов на железнодорожных путях. При разгрузке 43-летний рабочий начал опускать вагон с углем и не заметил, что под ним находится его 40-летний коллега. Мужчина, который находился под вагоном, получил серьезную черепно-мозговую травму несовместимую с жизнью.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, их сотрудники первыми оказались на месте происшествия. Они увидели на рельсах мужчину без признаков жизни, вызвали медиков, но рабочему уже ничем нельзя было помочь, он умер мгновенно. Напарника умершего омича увезли приехавшие полицейские. На него сейчас возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», следователи будут выяснять все обстоятельства случившегося.