2019-01-23T13:46:08+03:00
Происшествия

На трассе в Омской области столкнулись трактор и две легковушки

У первого от удара даже отлетел ковш
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Довольно серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Омск - Исилькуль. Судя по фото, выложенным в паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте», там в аварию попали два легковых автомобиля и трактор.

Подробностей того, как все произошло и кто виновен в случившемся автор поста не сообщает. По всей вероятности, спецтехника чистила дорогу во время сильного снегопада, который накрыл регион. Также можно предположить, что из-за плохой видимости водители поздно заметили друг друга и не смогли избежать столкновения.

В результате инцидента у трактора оторвало ковш, окончательно все повреждения транспортных средств еще предстоит установить.

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