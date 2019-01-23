Из-за бунта в омской колонии наказали 34 сотрудника УФСИН

СЕГОДНЯ 13:38 2019-01-23T13:44:29+03:00

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Напомним, бунт в омской колонии произошел в начале октября. Тогда в ИК-6 часть заключенных отказалась подчиняться администрации, стали выдвигать свои требования. Бунтующие заключенные пытались переманить на свою сторону остальных, в результате чего началась массовая драка. Вечером 6 октября сотрудники УФСИН драку прекратили, однако заключенные продолжили на следующий день и даже вывесили из окон плакат с надписью «Спасите». Бунт осужденных был остановлен, в драке тогда пострадали около 40 заключенных.

Как оказалось, одной из причин бунта стал низкий уровень профилактической работы среди осужденных.

- Одной из причин беспорядка стал низкий уровень профилактической работы по предупреждению возникновения конфликтных ситуаций среди осужденных, выразившая в отсутствии эффективного взаимодействия отделов и служб учреждений. В результате проведения служебной проверки 34 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас обстановка в учреждении удовлетворительная, подконтрольная администрации учреждения, - рассказал Врио начальника УФСИН России по Омской области Руслан Петенев «ОмскРегиону».