СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-23T13:06:48+03:00

В этом году в Омске посадят 28 гектаров елок Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На текущий 2019 год в Омске запланировали большой объем работ по сохранению и уходу за городскими лесами. Саженцы хвойных деревьев посадят на площади 27,8 гектаров. Также обустроят минерализованные полосы вокруг хвойных культур, дорог и трасс коммуникаций протяженностью 36,5 километров.

За прошлый год в черте города было высажено около 111 тысяч двухлетних саженцев хвойной сосны, сообщили в городской мэрии. На это было выделено больше миллиона рублей.

- Посадка лесных культур проводилась на трех территориях. Первая находится между СНТ «Восток» и поселком Плодопитомник за Окружной дорогой, вторая — в районе СНТ «Полет-10» за Окружной дорогой в Октябрьском округе и третья — между птицефабрикой «ОША» и поселком Ракитинка в Ленинском округе, - рассказал начальник отдела лесных отношений и природопользования департамента имущественных отношений мэрии Евгений Рендов.