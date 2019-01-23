2019-01-23T12:35:09+03:00
Общество

Омских водителей предупреждают о плохой видимости и гололеде

Автолюбителей просят быть особенно внимательными на дорогах
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Омск накрыл довольно серьезный снегопад. Синоптики прогнозируют гололед. В сочетании с плохой видимостью на дорогах поездки на транспорте становятся особенно опасными и требуют предельной внимательности от всех участников движения - водителей и пешеходов.

- Обращаемся ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков, - говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции. - Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда. Также, необходимо уделить внимание дорожной ситуации возле остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов.

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